محافظ المنيا: تحصين 268 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن تحصين 268 ألف من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مدار شهرين متتاليين، وذلك منذ انطلاقها في منتصف يوليو الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري ونفذتها مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

استعرض الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، في تقريره جهود حملات تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين وأصحاب رؤوس الماشية، موضحا أن المديرية قامت من خلال 477 لجنة بتحصين 268 ألف و360 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 37148 رأس من الأبقار بلقاح الجلد العقدي،و9177 بلقاح جدري الأغنام حول البؤر، وترقيم وتسجيل 7725 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب عقد (550) ندوة وجولة إرشادية وتسير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.