محافظ أسيوط: تقديم كل الدعم لإنهاء الأعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديم سبل الدعم لنهو الأعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى والمراكز فى أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية، وتحسين جودة الحياة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء مشيرًا إلى متابعته المستمرة لآخر المستجدات ونسب تنفيذ مشروعات القطاعين والجارى تنفيذها فى مراكز وقرى المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال جولاته الميدانية المستمرة وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع والمرور على المشروعات واجتماعاته الدورية فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط المهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بالشركة.

و استعرض اللقاء معدلات الأداء وآخر المستجدات ونسب التنفيذ لكل مشروع على حدى من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فضلًا عن مناقشة الحلول والمقترحات وتذليل العقبات وتلافى الملاحظات لاستكمال تسليم وتشغيل باقى المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المقرر بشكل متكامل بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من وصلات لمياه الشرب للمنازل بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر كافة الجهود بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن كالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة لدفع وتيرة العمل فى مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى واللذان يستهدفان إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى العمل على تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية لسرعة دخولها الخدمة وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بكافة ربوع المحافظة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.