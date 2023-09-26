محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسى.. ويكرم المتميزين

أسيوط -هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا تنسيقيًا بقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومديرى الإدارات التعليمية وموجهي العموم ورؤساء القطاعات وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، والوقوف على مدى جاهزية المدارس والإنتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة لخلق بيئة تعليمية نظيفة للطلاب وتنفيذًا لخطة الدولة في تطوير التعليم واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زناروكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد اسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية، والخدمات بالمديرية ومدراء العموم ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم ومديري بعض المدارس بمراكز المحافظة.

شهد الاجتماع تكريم بعض مديري الادارات والمدارس والمعلمين المتميزين، كما تم تكريم بعض الطلاب والفرق الفنية المتميزية في مختلف الانشطة التعليمية والفنية وتم اهدائهم شهادات التقدير.

وقدم محافظ أسيوط خلال كلمته التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وقرب حلول احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد.

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع التعليم بالمحافظة لافتًا إلى أهمية التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ، ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة، ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين لنقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي واستقبال الطلاب والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعلييمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

كما وجه المحافظ قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتوفير بيئة نظيفة آمنة للطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، والمترددين عليها مؤكدًا على الجهود المبذولة لفتح معارض ومنافذ بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لاتقل عن 15 %، مشددًا على ضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

وكلف المحافظ قيادات التعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة سد احتياجات المدارس من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الدراسية مؤكداً على استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى، بالإضافة إلى التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل والتأكيد على ترديد النشيد الوطني بصفة يومية بمشاركة طلاب وقيادات المدرسة تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وشرح المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهاً بمراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.

وأشاد المحافظ بأعمال التشجير التي شاهدها ببعض مدارس المحافظة خلال جولاته الميدانية لتفقد استعدادات العام الدراسي الجديد مطالبًا بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة للحفاظ على البيئة من التلوث، مشيرًا إلى أن جميع الادارات التعليمية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد ونهو كافة أعمال الصيانة لافتًا إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي لافتًا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وشدد المحافظ على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين والاهتمام بشرح وتسليط الضوء على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتأكيد على ترديد النشيد الوطني يومياً وشرح حصة للطلاب عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وذلك بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والدولية وبمختلف المراحل الدراسية وذلك من خلال قرص مدمج عليها صور وفيديوهات وشرح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ولكافة المشروعات التنموية ويتم توزيعها على كافة المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة .

وفي نهاية الاجتماع استمع المحافظ إلى طلبات وأسئلة الحضور، موجهًا بسرعة إيجاد الحلول بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وتكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بفحص جميع الطلبات وعمل تقرير عاجل بالحلول والمقترحات لسرعة تنفيذها ، وخاصة الطلبات الخاصة بنهو كافة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد ورفع وازالة كافة الاشغالات من اأمام المؤسسات التعليمية والمدارس وتفعيل المبادرات الخاصة بتعظيم الاستفادة من رواكد المدارس ومخلفات الأثاث المدرسي لتصنيع اثاث للمدارس ووسائل تعليمية وأعمال فنية للطلاب.