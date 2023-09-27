محافظة الغربية تعلن خطة رصف للشوارع بمركزى زفتى والسنطة لعام 2023 - 2024

الغربية مصطفى عادل

أعلنت محافظة الغربية خطة بأسماء الشوارع المدرجة فى خطة الرصف لعام 2023/2024 بمركزى زفتى والسنطة، والتى تم توفير الاعتمادات اللازمة لها تمهيدا للبدء فى تنفيذها.

وأوضحت المحافظة أن خطة رصف شوارع مركز زفتى هى إعادة تأهيل طريق سكة جنطا بداية من بنزينة غراب وحتى شارع الجيش بطول 190 مترا، ترميم شارع البحر الرئيسى أمام نادى المعلمين بطول 15 مترا وعرض 10 أمتار.

وتشمل خطة الرصف رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع الجيش، وتطوير شارع الجيش أمام موقف المحلة بطول 1.5كم وعرض 14مترا، واستكمال الطريق الحر السنطة/ زفتي (المرحلة الثانية ) بطول 10 كم وعرض 22 مترا.

وتشمل خطة الرصف بمركز السنطة تطوير ورصف شارع الجيش بداية من شارع بورسعيد حتى جراج مركز السنطة فى الاتجاهين بطول 400 م وعرض 9 أمتار.

تطوير ورصف شارع الجمهورية بداية من طريق زفتى طنطا حتى النافورة بطول 1.1 كم وعرض 10 أمتار.

كما تضم الخطة تطوير ورصف شارع بورسعيد من مزلقان السكة الحديد وحتى قاعة ريماس بطول 300 متر وعرض 8 أمتار، تطوير ورصف شارع بورسعيد من طريق زفتى طنطا وحتى مدخل شارع الجيش.

كما تتضمن الخطة استكمال رصف طريق القرشية العزيزية من نهاية الجزء المرصوف بطول 1 كم وعرض 6 أمتار، واستكمال رصف طريق القرشية - شبشير بطول 1.8 كم وعرض 6 أمتار، ورصف طريق السنطة البلد من بداية المزلقان فى اتجاه السنطة البلد بطول 1كم وعرض 6 م.

كما تضم الخطة تطوير طريق ميت حبيش - السنطة بطول 15 كم وعرض 9 أمتار واستكمال رصف طريق كفر كلا الباب - السنطة.