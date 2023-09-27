متى يمكن اللجوء للحقن بالكورتيزون لتخفيف ألم العظام؟

كتبت إيناس البنا

تستخدم حقن الكورتيزون عادة لعلاج المشاكل المتعلقة بالمفاصل، مثل التهاب المفاصل والتهاب الأوتار، ويمكن أن توفر حقن الكورتيزون تخفيفًا للألم على المدى الطويل عن طريق تقليل الالتهاب في مساحات المفاصل والأنسجة الضامة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد حسانين استشارى جراحة عظام الاطفال وتشوهات العظام وجراحات الطرف العلوي جامعة عين شمس، أن حقن الكورتيزون آمنة بشكل عام، والآثار الجانبية نادرة.

وأشار استشارى جراحة العظام في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أنه عادة يتم اللجوء للحقن بالكورتيزون لكبار السن في حالات الألم الشديد وأيضا الحالات التي ترفض إجراء جراحة تغيير المفصل أو الحالات التي يصلح معها الخضوع للعمليات الجراحية، وتعتبر حقن الكورتيزون طريقة آمنة وفعالة لتخفيف الألم والالتهاب، حيث يمكنها حماية مفاصلك من التلف الناتج عن الالتهاب المزمن، حيث يضع الالتهاب ضغطًا إضافيًا على العظام والأنسجة في المفاصل، وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا الضغط إلى إتلاف مفاصلك.

لهذا السبب، على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، فإن العلاجات المضادة للالتهابات مثل حقن الكورتيزون يمكن أن تساعد مقدم الخدمة على إدارة الأعراض.

وأضاف أن هناك إجراء آخر لأصحاب الوزن الثقيل أو ممن يعانى من السمنة المفرطة، وهو الكي بالتردد الحراري حيث يتم في هذا الإجراء كى الأعصاب الموجودة داخل الركبة أو الرقبة لتقليل الألم.

ويتم اعتماد هذه التقنية لمعالجة التهابات الأعصاب وجذور الأعصاب المصابة كما في حالات التهاب عرق النسا والغضروف وآلام الأعصاب والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي وخشونة الركبة، بالإضافة إلى معالجة آلام الكتف والورك.