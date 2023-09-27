ماذا يحدث في جسمك عند الإفراط في تناول حلويات المولد؟

كتبت فاطمة ياسر

-زيادة الوزن: السبب ليس فقط الإفراط في تناول حلوي المولد، بل أيضا نسبة السكريات العالية المتواجدة في الحلويات، فعندما تستهلك كمية أكبر من السكر مما يمكن أن يستخدمه الجسم، يحولها الجسم إلى دهون ويخزنها لاستخدامها في المستقبل في الخلايا الدهنية وبالتالي يتعرض الشخص لزيادة الوزن. -تسوس الأسنان: السكر يتفاعل مع البكتيريا وينتج أحماض تذوب مينا الأسنان وتسبب في تلفه ولذا يجب عدم الإفراط في تناولك لها. -إدمان السكريات: يرجع السبب العلمي لهذا الأمر هو زيادة إفراز هرمون الدوبامين الذي يجعلك تشعر بالرضا والسعادة عند تناول السكريات، ولذا يزداد الرغبة في تناول الحلويات للشعور بالسعادة والرضا. -زيادة فرص الإصابة بمرض السكر: عندما تأكل أي شيء يحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز، فإن جسمك يطلق الأنسولين الذي يساعد الجسم على معالجة الجلوكوز إلى طاقة، ولكن عند الإفراط في تناولك للحلويات تتعرض لمقاومة الأنسولين ، لأن الجسم يصبح غير قادر على امتصاص الجلوكوز بشكل صحيح بسرعة كافية، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في مجرى الدم والكبد ويعرض مريض السكر للكثير من المضاعفات. -مزاج سيئ: من العادات المتعارف عليها فى ذكرى المولد النبوى الشريف شراء حلوى المولد ، كنوع من الاحتفالات، ولكنها عالية السعرات الحرارية، ولذا الإفراط أو الإسراف في تناولها يعد من الأمور الخاطئة التي تعرض الصحة للعديد من المشاكل، وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد إبراهيم حلمي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، وقدم أبرز الأضرار التي تحل على الجسم عند الإفراط في تناول حلوى المولد، ومنها:السبب ليس فقط الإفراط في تناول حلوي المولد، بل أيضا نسبة السكريات العالية المتواجدة في الحلويات، فعندما تستهلك كمية أكبر من السكر مما يمكن أن يستخدمه الجسم، يحولها الجسم إلى دهون ويخزنها لاستخدامها في المستقبل في الخلايا الدهنية وبالتالي يتعرض الشخص لزيادة الوزن.السكر يتفاعل مع البكتيريا وينتج أحماض تذوب مينا الأسنان وتسبب في تلفه ولذا يجب عدم الإفراط في تناولك لها.يرجع السبب العلمي لهذا الأمر هو زيادة إفراز هرمون الدوبامين الذي يجعلك تشعر بالرضا والسعادة عند تناول السكريات، ولذا يزداد الرغبة في تناول الحلويات للشعور بالسعادة والرضا.عندما تأكل أي شيء يحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز، فإن جسمك يطلق الأنسولين الذي يساعد الجسم على معالجة الجلوكوز إلى طاقة، ولكن عند الإفراط في تناولك للحلويات تتعرض لمقاومة الأنسولين ، لأن الجسم يصبح غير قادر على امتصاص الجلوكوز بشكل صحيح بسرعة كافية، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في مجرى الدم والكبد ويعرض مريض السكر للكثير من المضاعفات. أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإفراط في تناول الحلويات يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية كثيرة وتعرضك للشعور بمزاج سيئ، والاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب بتناول المزيد من السكر، ولذا لا تسرف في تناولها.

قدم استشاري السمنة والنحافة، الطريقة المثالية لتناول حلويات المولد بأمان ودون خوف، وهي عن طريق أخذ قطعة صغيرة منها يوميا، وتناول كميات كبيرة من الماء، وممارسة المشي لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.