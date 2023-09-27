اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مؤتمر صحفى اليوم لإعلان تفاصيل النسخة المصرية لماراثون الرمال الدولى بالفيوم

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:00 ص
مؤتمر صحفى اليوم لإعلان تفاصيل النسخة المصرية لماراثون الرمال الدولى بالفيوم محمية وادى الريان
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد أحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة المصرية من  ماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عقب عودتها من شرم الشيخ، وسط مشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار.
 
ويأتى تنظيم وزارة البيئة والشباب والرياضة والسياحة لمارثون الرمال العالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، ضمن اهتمام الوزارات الثلاثة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات.
 
‏ومن جانبه، أكد مصدر مسؤل فى وزارة البيئة ، أن ماراثون الرمال هو سباق عالمى تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عاما فى المغرب، ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان، ويتم تنفيذه بشرط مراعاة كافة المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، على مسافة 120 كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم لمدة أربعة أيام فى الصحراء.
 
وأضاف المصدر، أن مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، يهدف إلى الترويج للمحمية بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر، ويستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، وسيتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى، كما يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر، وستتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات.

ماراثون الرمال

الفيوم

وادى الريان

محافظة الفيوم

الماراثون العالمى

النسخة المصرية من ماراثون الرمال العالمى



الموضوعات المتعلقة

البيئة تنظم ماراثون الرمال العالمى فى محمية وادى الريان بالفيوم قريبا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:21 م

فى اليوم العالمى للتنوع البيولوجى.. مصر محطة استراحة لأكثر من 2 مليون طائر.. 30 محمية طبيعية من القاهرة لأسوان تروى حكايات عن الحياة البرية والنباتية والبحرية.. ومحمية وادى الريان تمتلك تنوعا بيولوجيا نادرا

الإثنين، 22 مايو 2023 11:30 ص

البيئة: احذر 4 سلوكيات تعرضك للخطر خلال زيارتك محمية وادى الريان

السبت، 20 مايو 2023 02:00 ص

مشروع سياحى فريد بالتعاون بين مصر والأردن.. محافظة الفيوم تستعد لإنشاء أول ملاذ آمن للحيوانات.. إقامة المشروع فى موقع للجذب السياحى بمحمية وادى الريان على ألف فدان.. ويشمل توفير مساكن للحيوانات المعرضة للإيذاء

الجمعة، 12 مايو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة