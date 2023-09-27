كندا لم تتلق طلبا من بولندا لتسليم النازى الأوكرانى العجوز

وكالات

لم يتلق وزير العدل والمدعي العام الكندى عارف فيرانى، طلبا لتسليم النازى الأوكرانى ياروسلاف هونكا، الذي دعى إلى البرلمان الكندى، ولا يمكنه التعليق على اقتراح وزير التعليم البولندى.

وقالت الوكالة في بيان "أبلغ وزير العدل والمدعي العام الكندى عارف فيرانى الصحفيين الثلاثاء أنه لا يستطيع التعليق على تصرفات وزير التعليم البولندي تشيرنيك لأنه لم يتلق منه أي طلب لتسليم هونكا".

وأكد أنه لم يتواصل معه أحد من السلطات البولندية بهذا الخصوص حتى الآن.

وصرح سفير بولندا في أوتاوا فيتولد دزيلسكى، إن بلاده لن تقبل أبدا بمحاولات تبييض سمعة النازيين وتطالب باعتذار عن دعوة النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا إلى مجلس العموم الكندي.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "جاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "جاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.