قطع المياه 10 ساعات اليوم بمدينة جمصة لأعمال ربط خطوط جديدة

تشهد مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، انقطاع بمياه الشرب اليوم، بعد ما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، انقطاع المياه اليوم من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً بعض مناطق جمصة، وهى كلًا من: إسكان الشيخ زايد، الجامعة الأهلية، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه جديدة بخطوط مياه قائمة بمدينة جمصة

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع،

كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مجلس ومدينة جمصة بمتابعة أعمال الربط وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة عودة الخدمة للمواطنين.