غدا.. قطع المياه عن مدن الباجور وسرس الليان وتجمع قرى الحامول فى المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غداً الثلاثاء، عن مدينة الباجور ومدينة سرس الليان وتجمع قرى الحامول من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكانت أجرت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية ، اختبار مدى كفاءة بلاعات المطر بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة وكذا التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار.

وكلف الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جميع رؤساء الأفرع بإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.

وأوضح، أنه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء.

وذكر، قامت جميع الأفرع التابعة للشركة بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية وكذلك تغيير بلاعات المطر المتهالكة.