اليوم السابع
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قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 01:31 م
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم " جامعة بنى سويف الأهلية ".

نشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها الصادر اليوم الأربعاء.

 


السيسى

قرار جمهورى

جامعة بنى سويف الأهلية

بنى سويف



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