قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم " جامعة بنى سويف الأهلية ".
نشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها الصادر اليوم الأربعاء.
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم " جامعة بنى سويف الأهلية ".
نشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها الصادر اليوم الأربعاء.
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