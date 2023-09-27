غرق طفل فى مياه ترعة المنصورية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي طفل في العقد الأول من عمره، مصرعه غرقا في مياه ترعة المنصورية، أسفل كوبري سندوب بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وذلك في ظروف غامضة، أثناء وجوده رفقة والدته علي شاطئ الترعة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بغرق طفل في مياه ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 3 أعوام.

وبسؤال والدة الطفل، بائعة متجولة، أكدت أنها كانت نائمة على شاطئ الترعة أسفل الكوبري وتحمل إبنها، وسقط منها في المياه بشكل مفاجئ ودون أن تشعر.

فيما تحفظ ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة على والدة الطفل، وجار استكمال الفحص وكشف ملابسات وأسباب سقوطه في المياه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من البحث عن جثمان الطفل لإنتشاله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.