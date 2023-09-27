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عميد تربية نوعية: نسعى لإدخال المبانى الجديدة فى الخدمة لطلابنا.. صور

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:27 م
عميد تربية نوعية: نسعى لإدخال المبانى الجديدة فى الخدمة لطلابنا.. صور اثناء الجولات التفقدية
المنوفية - محمود شاكر

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تفقدت اليوم لجنة من كلية الهندسة بـ جامعة المنوفية، الأعمال التى تشهدها كلية التربية النوعية بأشمون فى إطار التطوير الكامل للكلية وتوفير أماكن مناسبة للطلاب من أجل تنفيذ العملية التعليمية بكل جودة وتميز.
 
وأكد الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بأشمون أنه جارى العمل على بناء عدد من المبانى من أجل تطوير العملية التعليمية بالكلية وتحقيق حالة من الأرتياح بين الطلاب، وتوفير أماكن ملائمة للتدريس.
 
وأوضح زيدان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، انه يتم العمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى اعلى نسبة من الاعمال بالمدرجات والمبانى المختلقة حتى يمكن أن تدخل الخدمة فى أقرب وقت ومن أجل الوصول إلى أعلى قدر من التعليم للطلاب.
 
وأكد زيدان أن المبانى الجديدة من المقرر أن يتم تشغليها مع الفصل الدراسى الثانى، لافتا إلى الجهد الكبير المبذول فى سبيل الانتهاء من تلك الأعمال ومن أجل الوصول بها إلى أفضل شكل يليق بالكلية وطلابها.
 
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