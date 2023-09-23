جامعة المنوفية: توقيع الكشف الطبى على 1500 مريض بمحافظة شمال سيناء

نظمت جامعة المنوفية، قافلة طبية متكاملة بمحافظة شمال سيناء، فى الفترة من 19 سبتمبر الجارى، والتى أنهت فاعلياتها اليوم وذلك بمدينتين نخل والحسنة، ووقعت الكشف الطبى على 1500مريض فى تخصصات طبية مختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء محمد شوشه محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاءت فاعليات القافلة بالتعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الشباب والرياضة والجيش الثاني الميداني وجمعية رسالة للأعمال الخيرية. وقد ضمت القافلة 13 عيادة تخصصية و معمل تحاليل طبية و توزيع نظارات طبية ومستشفى متخصص في طب العيون ومركز متخصص في الأسنان، كما تم توزيع 200 كرتونة غذائية علي الأسر الأكثر احتياجا ، هذا وقد تم توزيع جميع الأدوية بالمجان وتحويل عدد من الحالات المريضة للمستشفيات الجامعية الاقرب للمرضى للعلاج علي نفقة الدولة.

قام على تنظيم وتنفيذ فاعليات القافلة الدكتور فريد وجدى المشرف العام على القوافل بالجامعة وكيل كلية العلوم الطبية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شعبان منسق وزارة الشباب و الرياضة وإشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب والدكتور رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحمدي عبد الرحمن مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحسام أبو النجا مدير إدارة القوافل بالجامعة وشارك من كلية الطب عدد كبير من الأطباء في تخصصات العيون والقلب والجراحة العامة والمسالك والأطفال والعظام والأنف والأذن والنسا والتوليد والجلدية والصدر.