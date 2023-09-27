اليوم السابع
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ضبط 73 ألف و235 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:48 م
ضبط 73 ألف و235 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 73235 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 20362 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت القوات من ضبط 527 مخالفة السير بدون تراخيص و20 مخالفة موقف عشوائى، و1570 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و5 مخالفات شروط التراخيص و4 مخالفات دراجات نارية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور

الحملات المرورية

مخالفة مرورية

مخالفات دراجات نارية



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