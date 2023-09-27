ضبط 5500 علبة سجائر مستوردة بحوزة صاحب محل فى قالة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ ، برئاسة رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية من علب السجائر الأجنبية المستوردة، "مهربة جمركيا"، لدى صاحب محل بقالة وبيع سجائر بمدينة بلطيم وتم التحفظ عليها، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 5500 علبة سجائر مستوردة بحوزة، "ح.ف.أ"، 43 سنة، مالك محل بقالة وبيع سجائر فى مدينة بلطيم، وتبين أن السجائر المستوردة مهربة جمركيا "بدون مستندات جمركية"، لتحقيق أرباح غير مشروعة.