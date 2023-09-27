سعر الجنيه الذهب يسجل 17640جنيها فى الأسواق اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الجنيه الذهب والسبائك الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 وسط هدوء واستقرار في أسعار المعدن النفيس في الأسواق اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تراجعا بـ 5 جنيهات، وسجل الجرام 2205 جنيهات للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.



أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2520 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12600 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25200 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50400 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78372 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 126000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 252000 جنيه.