زراعة بورسعيد: حصاد 53 فدانا من محصول القطن من إجمالى 2686 أخرى منزرعة

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه تم حصاد 53 فدانا من محصول القطن فى أراضى محافظة بورسعيد.

وأضاف وكيل عام مديرية الزراعة بالمحافظة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه تم بداية حصاد محصول القطن من الأراضى المنزرعة فى أراضى شرق وجنوب بورسعيد البالغ مساحتها 2686 فدانا.

وفى سياق آخر، أوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه تم إختيار 12 حقلا إرشاديا كخدمة مجانية للمزارعين فى محافظة بورسعيد لمحصول الذرة، وذلك خلال الموسم الصيفى، لافتًا إلى أنه يتم تقديم التقاوى للأراضى الزراعية التى تم اختيارها بمساحة فدان واحد لكل حقل إرشادى كخدمة مجانية للمزارعين.

وأشار إلى أن القطاع الزراعى ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التى أثرت بشكل إيجابى على الزيادة فى إنتاج المحاصيل الرئيسية، لافتًا إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الاكتفاء الذاتى لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية فى بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضى الزراعية المخالفة والتى تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات فى الفترة الأخيرة لخدمة أهالى المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.