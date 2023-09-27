رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

واصل الشيخ خميس محمد احمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الثلاثاء، سلسلة اللقاءات التي أجراها مع مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.‏ والتقى رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، إدارة غرب الورديان التعليمية الأزهرية، ‏بحضور مجدي جابر مدير الإدارة، وعدد من الموجهين والموجهات. وإدارة معهدي بنين القويري الإعدادي الثانوي، والقويرى الابتدائي، وإدارة معهد أبو قير الإعدادي الثانوي التابع لإدارة المنتزه.

كما اطلع على نماذج من ملفات المتقدمين حديثًا للالتحاق بالتعليم الأزهري، وعلى هامش اللقاء حضر تكريمًا لعدد من الذين وصلوا لسن المعاش. وأكد اللقاء أهمية خطط الإدارة والتوجيه، وضرورة الالتزام بخطة الموجهين المتابعين والعموم بداية من اليوم الأول للعام الدراسي لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة خطط المناهج والمواد المختلفة، وضرورة الاستعدادات الكاملة للعام الدراسي الجديد ومواجهة المعوقات والمشكلات التي ‏يمكن أن تعرقل العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.