اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:27 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل الشيخ خميس محمد احمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، سلسلة اللقاءات التي أجراها مع مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.‏ والتقى رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، إدارة غرب الورديان التعليمية الأزهرية، ‏بحضور مجدي جابر مدير الإدارة، وعدد من الموجهين والموجهات. وإدارة معهدي بنين القويري الإعدادي الثانوي، والقويرى الابتدائي، وإدارة معهد أبو قير الإعدادي الثانوي التابع لإدارة المنتزه.
 
كما اطلع على نماذج من ملفات المتقدمين حديثًا للالتحاق بالتعليم الأزهري، وعلى هامش اللقاء حضر تكريمًا لعدد من الذين وصلوا لسن المعاش. وأكد اللقاء أهمية خطط الإدارة والتوجيه، وضرورة الالتزام بخطة الموجهين المتابعين والعموم بداية من اليوم الأول للعام الدراسي لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة خطط المناهج والمواد المختلفة، وضرورة الاستعدادات الكاملة للعام الدراسي الجديد ومواجهة المعوقات والمشكلات التي ‏يمكن أن تعرقل العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية.
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

ازهر الاسكندرية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

رئيس "أزهرية الإسكندرية" يلتقى مديري الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:45 م

رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتسلم نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية علمى وأدبى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:55 م

موفد أزهر الإسكندرية يتابع امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

السبت، 29 يوليو 2023 11:32 ص

رئيس الإدارة المركزية لأزهر الإسكندرية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

السبت، 22 يوليو 2023 01:34 م

أزهر الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الصرف للقسم الأدبى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة