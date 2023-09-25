رئيس "أزهرية الإسكندرية" يلتقى مديري الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسي

الإسكندرية - أسماء على بدر

التقى الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم الاثنين، مديري ‏الإدارات التعليمية الخمس: (المنتزه وشرق ووسط والعامرية وغرب)، في حضور مديري المراحل التعليمية، ‏والخاص، وموجهي العموم؛ لبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ‏‏2024/2023م، واستيعاب المعاهد لجميع المتقدمين للتعليم الأزهري، الذين تنطبق عليهم الشروط.‏

وتضمن الاجتماع التأكيد على جاهزية المعاهد، والانتهاء من أعمال الصيانة، وتوفر عوامل الأمن والسلامة ‏بها، مع وصول عدد كافٍ من طفايات الحريق، ووصول الكتب للمخازن الرئيسية استعدادًا لتسليمها ‏للمعاهد.

كما تطرق الاجتماع إلى استيعاب الإدارات التعليمية للمتقدمين للتعليم الأزهري برياض الأطفال ‏والصف الأول الابتدائي، وتنفيذ جميع خطابات الندب، والتأكيد على تفعيل دور لجنة التظلمات؛ لوضع ‏الحلول المناسبة لمشاكل الندب الداخلي، واتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الشأن، ‏كما تمت مناقشة المشكلات ووضع الحلول والبدائل لتناسب مختلف المعاهد.‏

وتقدم رئيس المنطقة بالشكر لجميع الإدارات على مجهوداتهم الطيبة خلال الفترة السابقة، مؤكدًا ضرورة ‏مواصلة هذه الجهود وتسليم الكتب الدراسية من اليوم الأول للدراسة، دون تأخير، وكذلك التأكيد على وصول ‏المناهج التعليمية للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

‏كما بضرورة تشكيل لجان متابعة من جميع الإدارات لمراجعة الكثافات بالمعاهد على أرض ‏الواقع، وتنفيذ جدول المحاضرات، ورفع الكُهْنة من المعاهد.‏