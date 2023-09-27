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حلقة للأطفال فى أمسية دينية احتفالا بمولد النبى بالمنوفية.. فيديو وصور

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:11 م
حلقة للأطفال فى أمسية دينية احتفالا بمولد النبى بالمنوفية.. فيديو وصور جانب من تجمع الأطفال
المنوفية - محمود شاكر

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أقام المسجد الكبير بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمسية دينية احتفالا بمولد النبى صلى الله عليه وسلم وسط حضور كبير من المواطنين . 
 
حيث كون الاطفال حلقة حول الامام مرددين الصلاة والسلام على النبى محمد، وسط حالة من الفرحة الكبيرة التى عمت الجميع . 
 
شارك فى الأمسية الشيخ هشام المغازى والشيخ هانى المغازى، وبرعاية وإشراف الشيخ ماهر حضير إمام وخطيب المسجد الكبير، حيث شهدت الأمسية الدينية كلمه عن مولد رسول الله علاوة على عدد من الابتهالات بالصلاة على النبى محمد  . 
 
 
 
 
 
 
 

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