حبس المتهم بقتل جاره بسبب خلافات فى الإسكندرية

الإسكندرية- أحمد الزغبي

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية ، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب محل بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة .

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بوجود مشاجرة بين شخصين بدائرة القسم ووجود متوفى .

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالفحص والمعاينة تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول مالك محل، له معلومات جنائية" مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيمن ووفـاته متأثراً بإصابته، وطرف ثان عاطل، له معلومات جنائية" مقيم بجوار المحل الخاص بالمتوفـى لخلافات الجيرة.

على إثرها قام المتهم بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقى القبض عليه وضبط والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.