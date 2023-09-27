الإعدام لعاطلين والمشدد 15 و10 سنوات لسيدتين لقتلهم عجوز وسرقتها بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار ايهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم، بمعاقبة كل من " ك.س.ح" و" ك.م.ع" بالإعدام شنقا، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، ثانيا معاقبة المتهمة " ن.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة وألزمتها بالمصاريف الجنائية، ثالثا معاقبة المتهمة " ن.ا.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتها بالمصاريف الجنائية، رابعا مصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهم في قتل المجني عليها " إ.ع.ع" .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 2045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز، بالعثور على جثة المجنى عليها " إ.ع.ع"، وبها إصابات بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن توصلت إلى قيام كل من " ك.س.ح" عاطل و" ك.م.ع" عاطل و" ن.ع.ع" ربة منزل و" ن.أ.ع" ربة منزل، حيث اتفق المتهمون على سرقة المجنى عليها " إ.ع.ع"، حيث اختلست المتهمة الثالثة مفتاح شقة المجنى عليها جدتها، من حقيبة والدتها وسلمته للمتهم الأول المفتاح، الذى اصطنع منه نسخة وسلمها للمتهم الثانى وتوجها المتهمان الاول والثانى إلى الشقة محل الواقعة، ودلوف إلى داخل الشقة عن طريق المفتاح المصطنع، وبجوزتهم أدوات معدة سلفا وهى مفك ولاصق بلاستيكى قاصدا غرفة نومها للاستيلاء على أموالها وحلقها الذهبى، وإن شعرت المجنى عليها بالمتهم الثانى حتى أطبق يده على فمها كاتما أنفاسها حتى فارقت الحياة، وحال تواجد المتهم الأول لمراقبة محل الواقعة، وسرقوا مبلغ مالى وهاتفها المحمول وحلقها الذهبى، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، وتبين أن المتهمة الثالثة كانت تتردد على المجنى عليها جدتها رفقة المتهم الأول الذى تربطها به علاقة عاطفية، واشتركت معها المتهمة الرابعة فى التخطيط لارتكاب الواقعة، وتمكن فريق من ضباط المباحث من ضبط المتهمين واقروا بارتكاب الواقعة ودلوا على الادوات المضبوطه فى الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهمين.