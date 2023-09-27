جامعة الإسكندرية: انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعى الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع القادم، والتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ووجه بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم فى الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعى الطلاب بثقافة العمل التطوعى والمجتمعى، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

وهنأ رئيس الجامعة المجلس بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، والذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى قيام كليات الجامعة بالاحتفال لمدة أسبوع كامل بهذه المناسبة وإقامة فعاليات مختلفة، لتنمية الوعى والحس الوطنى لدى الطلاب، وتعريفهم بالملحمة التاريخية التى خاضها الآباء والأجداد لتغيير مجرى التاريخ، والتضحيات والبطولات التى قام بها جيش مصر العظيم والجنود المصريين من أجل الحفاظ على الأرض وعودة الحق وإعلاء قيمة الوطن.

واستعدادا للمشاركة فى التصنيف الأخضر العالمى للجامعاتGreenMetric World University Ranking أكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات إعداد حصر للمبانى العامة بالكليات لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وفى إطار مشروعى MAIA-TAQA، SOLE الممولين من الاتحاد الأوروبى بهدف استهلاك طاقة نظيفة ومنخفضة التكاليف.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية للطفولة المبكرة) وبين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة النيل الأهلية، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وجامعة توريبا- لاتفيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية للتعاون فى مجال ريادة الأعمال والتبادل الطلابى وتقديم برامج الدعم اللازمة لاحتضان الشركات الناشئة.

ووافق المجلس على قبول الإهداءات المقدمة من شركة Keysight الأمريكية عبارة عن مجموعة أجهزة لصالح معمل الإلكترونيات بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة قيمتها حوالى 2 مليون جنيه، وقبول الإهداءات المقدمة من مؤسسة هوريزن سوليدلريتى وهى عبارة عن أجهزة خاصة بتجهيز معمل الفاب لاب بكلية الهندسة قيمتها حوالى مليون وثمانمائة ألف جنيه.

ووافق المجلس على 13 ترقية عضو هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، 8 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 24 مدرس، ومنح 32 درجة دكتوراه 63 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.