تفاصيل استعدادات شمال سيناء لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

انتهت مديرية الصحة بشمال سيناء من الاستعدادت لاطلاق حملة تطعيم محدودة ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل.

وأعلنت صحة شمال سيناء أنه تبدأ الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 10 سنوات.

وعقد الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة اجتماعا مع مشرفي الحملة لمناقشة التعليمات النهائية قبل إطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها الأحد المقبل.

وأكد الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي أن التطعيم مجانا ، وبدون أي مقابل وليس للتطعيم أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتان على اللسان للأطفال من سن يوم ، حتى سن 10 سنوات، للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة.

وأضاف أن الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة.

أوضحت الدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز الحضرية ومن منزل إلى منزل ،وكذلك يستهدف أبناءنا الطلبة بالمدارس بدء من مواليد 1/ 10 /2013، وأنه ليست للتطعيم أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين لافتتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض. وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف ان شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويؤدي لإحداث شلل تام في غضون ساعات من الزمن، ويصيب الأطفال أقل من سن 5 سنوات بالدرجة الأولى، وينتقل من شخص لآخر عن طريق البراز بصورة رئيسية، وبصورة أقل من خلال وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام.