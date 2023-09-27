"تعليم الإسكندرية" تشهد حفل ختام الأنشطة الصيفية بإدارة العامرية التعليمية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم حفل ختام الأنشطة الصيفية، وقام بتكريم المتفوقين بإدارة العامرية التعليمية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب وإقامة وتنظيم الأنشطة الصيفية التي تدعم تحقيق هذه القيمة.

وأكّد مدير المديرية أنّ مثل هده الفعاليات تعمل على غرس وتعزيز روح الولاء والانتماء وتوعيتهم بمقدرات الوطن ومكتسباته ومشروعاته القومية ، كما أوضح أن الأنشطة التربوية هي بوابة الطلاب للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم وتنميتها وصقل مهاراتهم من العرض والتقديم والثقة بالنفس ومواجهة الجمهور والتفكير العلمي السليم والعمل الجماعي وتنمية ثقافة العمل التطوعي واحترام وقبول الآخر وتغليب المصلحة العامة.