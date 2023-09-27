تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 6 خطوات

كتبت - مرام محمد

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 6 خطوات، إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة لتركيب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود على النحو التالي:

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة آخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.