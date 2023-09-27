اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 6 خطوات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:00 ص
تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 6 خطوات عداد مياه -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 6 خطوات، إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:
 
1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.
2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.
4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.
5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.
6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
 
وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة لتركيب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود على النحو التالي:
1- طلب من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة آخر فاتورة استهلاك.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.

عداد مياه

تركيب عداد مياه بدل فاقد

خدمات المياه

مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة