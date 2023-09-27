تحرير 421 محضرا تموينيا وضبط 10 أطنان دقيق وسمن مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ، تمكنت من تحرير 421 محضرا تموينيا خلال حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 192 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 229 محضرا مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين أن الحملات تضمنت تحرير محضرين جنح ببركة السبع، الأول ضد صاحب ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم والأسماك المجمدة بحوزته ما يقرب من طن ونصف سمك هارتنج بدون مستندات مجهول المصدر، والثانى ضد صاحب محل أدخنة وسجائر لحيازته وعرضه للبيع سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين بمنوف وبركة السبع ضد أصحاب معارض لبيع الحلويات لحوزتهم 750 كجم حلويات جافة بدون مستندات مجهول المصدر، وفى شبين الكوم تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 5 أطنان دقيق فاخر وما يقرب من 4,5 طن سمن نباتي بدون مستندات مجهول المصدر بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مدينة سرس الليان حملة تفتيشية موسعة للمرور على المطاعم والسوبر ماركت ومحلات الجزارة بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والصحة والبيئة أسفرت عن ضبط وإعدام 40 كجم لحوم وأغذية غير صالحة للأستخدام الأدمي وتحرير 67 محضر إنذار بيئي وصحة وتموين والسير في إجراءات التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.