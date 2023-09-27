تجديد حبس مالك "إسطبل خيل" بالوراق 15 يوما لاتهامه بقتل عامل والتعدى على آخرين

أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة ، حبس مالك "إسطبل خيل" بالوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل والتعدى على آخرين.

اعترف المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة أنه تعدى على 3 من العاملين في مجال جمع القمامة بالضرب مما أسفر عن مصرع أحدهم بسبب سرقتهم مبلغ من المال وهاتف محمول.

فيما كلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه ، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (مالك إسطبل خيل ، كائن بدائرة القسم)، أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام (شخصين) بالتعدي على (آخر) ما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ اعترف باختلاقه للواقعة وقرر أن (3 من عمال جمع الكرتون) من المتعاملين معه في مجال الخردة عرضوا عليه شراء (2 ميزان وأسطوانة بوتاجاز)كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالي المتفق عليه اكتشف سرقة (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)، فاتهمهم بالسرقة وقام بتقييدهم واحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فاختمر في ذهنه اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته.