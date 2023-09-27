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بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية قبل خطابه لعمال السيارات.. فيديو

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:09 ص
بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية قبل خطابه لعمال السيارات.. فيديو بايدن في ميشيجان
كتبت: نهال أبو السعود

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شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء وهو ينزلق على الدرج أثناء خروجه من طائرته الرئاسية في مطار ديترويت مترو للمشاركة في إضراب عمال السيارات في ولاية ميشيجان.

تم التقاط الحدث بالكاميرا لبايدن في ميشيجان، وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول تقارير تفيد بأن بايدن يقوم بتمارين للحفاظ على توازنه الجسدي لتجنب أي سقوط في الأماكن العامة.

أشارت استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أن بايدن كبير جدًا في السن، بحيث لا يسمح له بولاية ثانية في الوقت الذي يعمل فيه على حملة إعادة انتخابه فى المكتب البيضاوي مرة اخري في انتخابات 2024.

وشوهد الرئيس الديمقراطي أيضًا وهو يستخدم أحذية رياضية بدلاً من الأحذية الرسمية ويستخدم الدرج الأقصر في طائرة الرئاسة.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، ظهر منتقدوه وانتقدوه لأنه كبير في السن بحيث لا يمكنه إدارة البلاد، وكتب الجمهوري مايك ديفيس، كبير المستشارين السابق للترشيحات لرئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تشاك جراسلي، أثناء مشاركته مقطع فيديو على موقع X - المعروف سابقًا باسم تويتر: "هذه نظرة فظيعة لرئيس الولايات المتحدة".

وخاطب بايدن، الذي كان يرتدي قبعة بيسبول تحمل شعار اتحاد عمال السيارات المتحدين (UAW)، الموظفين الذين لوحوا باللافتات عبر مكبر الصوت، معربًا عن تضامنه.

وقد نقل بايدن للعمال أن شركات صناعة السيارات "الثلاثة الكبار" ــ فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس ــ كانت تعمل بشكل جيد للغاية، واحزروا ماذا؟ أنتم يجب أن تقوموا بعمل جيد للغاية أيضا".

وقد تلقى هتافات من الجمهور عندما اعرب عن دعمه لمطالب العمال قائلا: "أنت تستحق الزيادة الكبيرة التي تحتاجها والمزايا الأخرى".


بايدن

اخبار أمريكا

الانتخابات الامريكية 2024

الولايات المتحدة

ولاية ميشيجان

اضراب عمال السيارات في ميشيجان



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