بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية قبل خطابه لعمال السيارات.. فيديو

شوهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء وهو ينزلق على الدرج أثناء خروجه من طائرته الرئاسية في مطار ديترويت مترو للمشاركة في إضراب عمال السيارات في ولاية ميشيجان.

تم التقاط الحدث بالكاميرا لبايدن في ميشيجان، وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول تقارير تفيد بأن بايدن يقوم بتمارين للحفاظ على توازنه الجسدي لتجنب أي سقوط في الأماكن العامة.

أشارت استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أن بايدن كبير جدًا في السن، بحيث لا يسمح له بولاية ثانية في الوقت الذي يعمل فيه على حملة إعادة انتخابه فى المكتب البيضاوي مرة اخري في انتخابات 2024.

وشوهد الرئيس الديمقراطي أيضًا وهو يستخدم أحذية رياضية بدلاً من الأحذية الرسمية ويستخدم الدرج الأقصر في طائرة الرئاسة.

Joe Biden almost loses his footing as he exits AF1 in Michigan. pic.twitter.com/v8EkTaPAry