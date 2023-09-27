انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الـ27

الشرقية - إيمان مهنى

اقامت محافظة الشرقية، حفلا لانطلاق مهرجان الخيول العربية، بارض الفروسية بمدينة بلبيس، مساء ، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب

و محبي الخيول من مصر و الدول العربية.

انطلق مهرجان الشرقية الخيول العربية في دورته الـ 27، من ارض الفروسية بمدينة بلبيس، المستمر لمدة ثلاثة ايام من 27 الي 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى .

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية يحظى باهتمام عالمى نظراً لقوة وجمال الخيول المصرية والعربية الأصيلة المشاركة فيه من عدة دول عربية وإجنبية وهى "المملكة العربية السعودية – الكويت – المغرب - قطر – ألمانيا ".

تضمن فقرات المهرجان والتي تتضمن ( استعراض موكب رمسيس الثاني - عرض فرسان القبائل العربية - عرض فرقة الشرقية للفنون الشغبية - رقص حديث للخيول - ورقصة الافعى - واستعراض ختامي على اغنية المهرجان ) فضلاً عن عرضى أدب وجمال الخيل ومباريتين مصغرتين للبولو وإلتقاط الأوتاد لإتحاد الشرطة الرياضي.

وبعد مهرجان الشرقية للخيول العربية، حدثاً رياضياً متميزاً إنفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.