اليمن يعزى العراق فى ضحايا حادث حريق نينوى

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أعربت اليمن عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق جراء الحريق الذى نشب فى إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى وتسبب فى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ.نت) - تضامن اليمن مع العراق فى هذا المصاب الأليم، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقال نائب محافظ نينوى إن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 أخرين.

وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة.

وأضاف الدفاع المدنى العراقى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.

بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني،الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث.

كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".