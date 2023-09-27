اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تبدأ بناء أطول ناطحة سحاب فى البلاد بارتفاع 385 مترا

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:29 م
اليابان تبدأ بناء أطول ناطحة سحاب فى البلاد بارتفاع 385 مترا اليابان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت اليابان اليوم الأربعاء فى مشروع بناء أطول ناطحة سحاب فى البلاد فى العاصمة طوكيو بارتفاع 385 مترا، ومن المخطط الانتهاء من بنائها فى عام 2028.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المبنى سيتألف من 62 طابقا فوق الأرض وأربعة طوابق تحت الأرض، كما سيضم مساحة عمل تتسع لعشرين ألف عامل بالإضافة إلى فندق فاره وقاعة تسع ألفى فرد.


وأقامت شركة التطوير العقارى المعنية بالمشروع حفلا لوضع حجر أساس المشروع اليوم. ويعد المبنى جزءا من مشروع إعادة تطوير فى طوكيو التى شهدت افتتاح مبنى من 45 طابقا يضم مكاتب ومرافق تجارية فى مارس، كما يجرى تنفيذ خطط أخرى بالمنطقة.

 


اليابان

ناطحة سحاب

طوكيو

أطول ناطحة سحاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة