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الهيئة الوطنية تعقد بروتوكول تعاون لتوفير إقامات القضاة بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:02 م
الهيئة الوطنية تعقد بروتوكول تعاون لتوفير إقامات القضاة بانتخابات الرئاسة توقيع بروتوكول التعاون
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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وقع المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، برتوكول تعاون مشترك لتوفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
جاء ذلك فى حضور المستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس الادارة والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين أشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

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