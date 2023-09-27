المدارس تحذر الطلاب من 5 ممنوعات قبل بدء الدراسة أبرزها البناطيل الممزقة

كتب محمود طه حسين

وضعت المدارس عدة ممنوعات حذرت منها للطلاب استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، كالتالى:

- ممنوع التأخير عن طابور الصباح وسيتم تطبيق الغياب مباشرة على الطلاب وأثناء اليوم الدراسى بأكمله.

- يجب الالتزام بالزى المدرسى المحدد للطالبات والطلاب وعدم مخالفته.

- يمنع الشعر الطويل وقصات الشعر الغريبة.

- يمنع ارتداء أى سلاسل أو حظاظات للبنين، وكذلك تمنع البناطيل الممزقة نهائيا.

- منع القيام بأى أعمال من شأنها الإخلال باليوم الدراسى والانضباط داخل المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.