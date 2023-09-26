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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:54 م
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام العام الدراسى الجديد حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال بدايات الأسبوع المقبل أول أيام العام الدراسى الجديد .
 
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة من 3 : 4 درجات على أغلب الأنحاء بداية من يوم الأحد المقبل.
 
وأشار إلى أنه من المتوقع مع بداية الدراسة وجود فرص أمطار خفيفة على شمال البلاد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع استمرار فرص تكون الشبورة، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى مع بداية الدراسة تتراوح من 31 : 32 درجة.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة  والصغرى  27 درجة.

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