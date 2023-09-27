اليوم السابع
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الكويت: فرق الإطفاء تسيطر على حريق هائل بالمنطقة الصناعية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:17 م
الكويت: فرق الإطفاء تسيطر على حريق هائل بالمنطقة الصناعية حريق - أرشيفية
إيمان حنا

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أعلنت قوة الإطفاء العام بالكويت، اليوم الأربعاء، أن خمسة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع في محلات أخشاب في منطقة الشويخ الصناعية. وفق "القبس" الكويتية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء، في بيان لها، أن بلاغاً ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق في عدد من المحلات في منطقة الشويخ الصناعية.

وأوضحت أن إدارة العمليات وجهت 5 فرق إطفاء لموقع الحادث وعند وصول الفرق للموقع تبين أن الحريق في أربعة محلات تستخدم كمناجر لبيع الأخشاب وعلى الفور باشرت الفرق في عملية المكافحة وإخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتواجد في مكان الحادث نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ومدير إطفاء محافظة العاصمة العميد أحمد هايف.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.


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