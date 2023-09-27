اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصليب

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصليب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب اليوم الأربعاء، حيث يعتبر أحد الأعياد السيدية الصغرى، ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة، حسب الاعتقاد المسيحى.


الكنيسه الارثوذكسيه

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