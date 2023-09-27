الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب اليوم الأربعاء، حيث يعتبر أحد الأعياد السيدية الصغرى، ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة، حسب الاعتقاد المسيحى.
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصليبالأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:00 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى
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