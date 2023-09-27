اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تدعو الدول المعنية إلى التعاون مع روسيا للتحقيق فى قضية "السيل الشمالى"

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:00 ص
الصين تدعو الدول المعنية إلى التعاون مع روسيا للتحقيق فى قضية "السيل الشمالى" السيل الشمالى - أرشيفية
وكالات

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دعا نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى، الدول المعنية إلى التعاون مع روسيا للتحقيق في ملابسات تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وقال قنغ شوانغ: "روسيا هي أحد الأطراف الرئيسية، ونحث الدول المعنية على التواصل والتعاون بشكل فعال مع موسكو، بدلا من الرفض".

هذا وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أنه تم تكليف ألمانيا والدنمارك والسويد بحماية الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع حول تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

ورفضت الدنمارك ليس فقط إجراء تحقيق مشترك مع موسكو في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، بل وتلبية معظم طلبات المساعدة القانونية في هذه القضية أيضا.

وتعرض خطا أنابيب "السيل الشمالي" في نهاية سبتمبر 2022، لانفجارات قوية، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.

ونشر هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022، من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".


حرب روسيا واوكرانيا

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