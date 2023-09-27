الشيوخ الأمريكى يطرح مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومى وترقب لقرار "النواب"

كتبت: نهال أبو السعود

وفقا لشبكة ان بي سي، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لصالح تقديم الأداة التشريعية التي سيستخدمونها لمواصلة تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، وفقا لشبكة ان بي سي.

يضع التصويت مجلس الشيوخ على طريق تمرير القرار المعروف بـ(CR) في وقت لاحق من هذا الأسبوع والذي يمكن أن يرسله بعد ذلك إلى مجلس النواب لتجنب الإغلاق في الأول من أكتوبر.

ظل مجلس النواب عالقا بشأن كيفية المضي قدما في تمويل الحكومة وسط خلافات بين الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية، وإذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون CR، فقد يضغط على مجلس النواب لطرحه على المجلس وتجنب الإغلاق، خاصة وأن مجلس النواب لم يحرز الكثير من التقدم من تلقاء نفسه.

وسيمول تشريع مجلس الشيوخ الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر، أي الأسبوع الذي يسبق عيد الشكر، ويوفر ما يقرب من 6.15 مليار دولار لتمويل أوكرانيا و5.99 مليار دولار لمساعدات الكوارث، وسيعمل التشريع أيضًا على تمديد صلاحية إدارة الطيران الفيدرالية المنتهية صلاحيتها مؤقتًا.

ووفقا للتقرير، اظهر التصويت أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) يتفقان إلى حد كبير في الرغبة في تجنب الإغلاق الذي من شأنه تعليق سلسلة من الخدمات الحكومية وإجازات الآلاف. من العاملين بالحكومة.

ووصف شومر مشروع القانون بأنه “جسر” لمنح المفاوضين المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأجل لتمويل الحكومة، وقال الزعيم الديمقراطي: “لقد عمل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ معًا بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار مستمر من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة بعد 30 سبتمبر”.

واعترف بأن الاتفاق "لن يتضمن كل ما يريده الطرفان"، لكنه قال إنه "سيساعدنا على تحقيق هدفنا الفوري والضروري المتمثل في تجنب إغلاق الحكومة".

على الجانب الآخر، حث ماكونيل زملائه الجمهوريين على تمرير إجراء التمويل لتجنب الإغلاق الذي لن يكون سوى "أخبار سيئة" لحزبه، وقال: "في منتصف ليل الأحد، ستنفد الاعتمادات الحالية وستغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها. على مر السنين، كنت واضحًا جدًا في وجهة نظري بأن إغلاق الحكومة هو خبر سيئ بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليها" وحذر من أن الإغلاق من شأنه أن يخلق "صعوبات غير ضرورية لملايين الأمريكيين".