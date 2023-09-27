الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلا من العميد طبيب أحمد بهجت السيد قابيل؛ للتعزية في وفاة اللواء طبيب متقاعد محمد محمد صقر، والعميد معوض محمد نور الدين؛ للتعزية في وفاة الدكتور سعد الدين عشماوي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء ومواساة سيادته.