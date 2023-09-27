اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:18 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلا من العميد طبيب أحمد بهجت السيد قابيل؛ للتعزية في وفاة اللواء طبيب متقاعد محمد محمد صقر، والعميد معوض محمد نور الدين؛ للتعزية في وفاة الدكتور سعد الدين عشماوي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء ومواساة سيادته.

 


الرئيس عبدالفتاح السيسي

العميد طبيب أحمد بهجت

اللواء طبيب متقاعد محمد محمد صقر

الدكتور سعد الدين عشماوي



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