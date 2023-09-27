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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:48 ص
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
 
وقال الرئيس السيسى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل".
 
وتابع الرئيس السيسى فى نص التهنئة: "إنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير".
 
تهنئة الرئيس السيسى
تهنئة الرئيس السيسى

 


الرئيس السيسي

احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوى

الرئيس

الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف

احتفالية وزارة الأوقاف

احتفالات المولد النبوي

احتفال المولد النبوى 2023

المولد النبوي

احتفالات مولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

احتفال بمولد النبي

احتفالية المولد النبوي الشريف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

احتفالات المولد النبوي في مصر

احتفال وزارة الاوقاف

احتفال المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

الرئيس السيسي يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفال بالمولد النبوى

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال …



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