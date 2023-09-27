الرئيس السيسي يكرم عددا من العلماء والأئمة والقراء خلال احتفالية المولد

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من العلماء والأئمة والقراء خلال احتفالية المولد النبوي التي تقيمها وزارة الأوقاف، وجاءت أسماء الشخصيات التى كرمها الرئيس كالتالى.

الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.

- الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات.

- الشيخ محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- القارئ الشيخ محمود الخشت.

- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.

- الواعظة وفاء عبدالسلام.

ومن خارج مصر:

- مفتي جزر القمر، الشيخ أبوبكر سيد عبدالله جمل الليل.