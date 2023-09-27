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الرئيس السيسي يكرم عددا من العلماء والأئمة والقراء خلال احتفالية المولد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:08 ص
الرئيس السيسي يكرم عددا من العلماء والأئمة والقراء خلال احتفالية المولد الرئيس السيسي يكرم عددا من العلماء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من العلماء والأئمة والقراء خلال احتفالية المولد النبوي التي تقيمها وزارة الأوقاف، وجاءت أسماء الشخصيات التى كرمها الرئيس كالتالى.
 
 الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.
 
-  الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات.
 
-  الشيخ محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.
 
- القارئ الشيخ محمود الخشت.
 
- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.
 
-  الواعظة وفاء عبدالسلام.
 
ومن خارج مصر:
 
- مفتي جزر القمر، الشيخ أبوبكر سيد عبدالله جمل الليل.

الرئيس السيسي

احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوى

الرئيس

الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف

احتفالية وزارة الأوقاف

احتفالات المولد النبوي

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المولد النبوي

احتفالات مولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

احتفال بمولد النبي

احتفالية المولد النبوي الشريف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

احتفالات المولد النبوي في مصر

احتفال وزارة الاوقاف

احتفال المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

الرئيس السيسي يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفال بالمولد النبوى

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

اليوم السابع بلس

مولد النبي

مولد النبى



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