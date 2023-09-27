الجيش الروسى يدمر مركبة ألمانية من طراز "ماردر" فى محور أوريخوف

وكالات

دمرت مجموعة من قوات "عثمان" التابعة للجيش الروسى، مركبة مشاة ألمانية مدرعة من طراز "ماردر" فى محور أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة "نوفوستي الروسية، المدرعة الألمانية، وهي تتحرك على طول مزرعة لتوصيل الدفعة التالية من جنود المشاة إلى خط المواجهة.

ورصد ضباط المخابرات الروسية حركة المدرعة باستخدام الطائرات المسيرة، ونقلوا المعلومات إلى طاقم النظام الصاروخي المضاد للدبابات، حيث تم استهدافها بصاروخين، الأول شل حركة المدرعة، والثاني دمرها واشتعلت فيها النيران.