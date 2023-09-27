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"التموين" تمد المنافذ بالسلع الغذائية لصرف مقررات أكتوبر بداية من الأحد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:18 ص
"التموين" تمد المنافذ بالسلع الغذائية لصرف مقررات أكتوبر بداية من الأحد وزاره التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد المنافذ بكافة  السلع الغذائية استعدادا لصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر أكتوبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل أول الشهر.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية حلوى المولد بالمنافذ التابعة ،حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما يتم  عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.
 
 
 
 
 
 

التموين

السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

اسعار السلع بمنافذ وزارة التموين

مخزون السلع



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