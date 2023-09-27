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الأرصاد تحذر: فرص تكون الشبورة مستمر حتى نهاية الأسبوع كثيفة أحيانا

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:43 ص
الأرصاد تحذر: فرص تكون الشبورة مستمر حتى نهاية الأسبوع كثيفة أحيانا حالة الطقس - شبورة كثيفة
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من فرص تكون الشبورة على الطرق حتى نهاية الأسبوع، والتى تكون كثيفة أحيانا خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.
 
وتتعرض البلاد لشبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون كثيفة خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما يشهد اليوم انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة  والصغرى  27 درجة.

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