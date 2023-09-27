الأردن والناتو يؤكدان أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أهمية التعاون والتنسيق بين الأردن وحلف شمال الأطلسي الناتو.

جاء ذلك خلال استقبال الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، الثلاثاء، رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو الأدميرال روب باور، والوفد المرافق له.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع باور أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة بين الجانبين.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، إلى أهمية التعاون والتنسيق مع حلف الناتو لبحث مختلف التحديات والمجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى بحث الأهداف المشتركة الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

من جهته، أشاد رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف الناتو، بجهود القوات المسلحة الأردنية ودور الأردن المهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وفي نهاية الزيارة دوّن الأدميرال روب باور كلمة في سجل الزوار.