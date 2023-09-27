استعمل آلة التنبيه.. نصائح من الأرصاد للمواطنين بسبب الشبورة على الطرق

كتب محمود راغب

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال هذه الفترة على الطرق، وهذه النصائح تأتى كما يلى: -

1- القيادة بهدوء تام.

2 - لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4 - زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من فرص تكون الشبورة على الطرق حتى نهاية الأسبوع والتى تكون كثيفة أحيانا خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما يشهد اليوم انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.