"إيمان كريم": المشاركة السياسية حق أصيل للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب محمود راغب

شارك ممثلو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى دورة "تدريب المدربين من المدربات الريفيات ومدربي ذوى الإعاقة" التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقرها، ويأتي ذلك وفق في بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعي.

وشارك في الدورة التدريبية 25 شخص من ذوى الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، إلى جانب ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى.

دارت الدورة التدريبية حول الحق في المشاركة السياسية في دستور عام 2014 والقوانين المصرية، وكيفية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن له حق الانتخاب، والحالات التي يُمنع فيها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك مباشرة الحقوق السياسية، كما تم استعراض مراحل العملية الانتخابية حتى غلق باب اللجان الانتخابية، وإجراء عمليات الفرز وإعلان النتيجة.

كما تم عرض فيديو توضيحي لكافة مراحل العملية الانتخابية، وكيفية إجراء عملية الاقتراع منذ دخول الناخب للجنة وحتى اختيار الناخب.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، على أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، مشيرة إلى أن توعية الأشخاص ذوى الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية وإجراءات ذلك يأتي ضمن اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019.

وأشارت في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ إلى أن الحق في المشاركة السياسية حق كفله دستور عام 2014 للجميع، وأن هذا الحق منصوص عليه في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، الأمر الذي دفع المجلس لتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارة التضامن الإجتماعى الشهر الحالي، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في العمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد توعية واسعة من قبل المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية من قبل المدربين الخاصين به، الذي يتم تدريبهم من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بهدف رفع وعي بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة بإيجابية في جميع الاستحقاقات الإنتخابية.

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية حضرها من جانب الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر والمستشار وائل الشيمي أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، ومن جانب المجلس سامي أحمد مسئول إدارة المشاركة السياسية، والكاتب الصحفى محمد سري المنسق الإعلامي، وأسماء أبو سريع مسئول إدارة المجتمع المدني، ورامز عباس من إدارة الإعلام بالمجلس.