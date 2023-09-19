القومى للإعاقة: خط ساخن لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية

كتب محمود راغب و إسراء إسماعيل

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة كلا من المستشار أحمد حسن بندارى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمى، عضو الجهاز التنفيذى بالهيئة، وذلك فى إطار الشراكة والتعاون بين المجلس والهيئة بشأن تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، وتفعيلا للبروتوكول الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى.

اللقاء حضره من جانب المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانونى للمجلس، وسليمان محمد عامر، الأمين العام المساعد للمجلس، والكاتب الصحفى حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من العاملين بالمجلس.

ودار اللقاء حول أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخص سير وإجراءات العملية الانتخابية، وأهم البرامج والمواد التوعوية للأشخاص ذوى الإعاقة بمراحل العملية الانتخابية وكيفية الإدلاء بالصوت، وما هى الإرشادات الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، وغيرها من الإجراءات التي منها تدريب غرفة العمليات المركزية بالمجلس على آليات التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وسبل الربط الشبكي بينهما، وكذلك تدريب العاملين بالمجلس والجمعيات الأهلية التي يعمل معها المجلس على إجراءات العملية الانتخابية ليقوموا بأدوارهم بنقل هذه التدريبات والتوعية الخاصة بها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحاقظات، وتطرق اللقاء إلى التعاون ما بين المجلس والهيئة في الإتاحة وتوفير الترجمة للغة الإشارة للأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والشراكة ما بين المجلس والهيئة والذي سينعكس بدوره على توفير التوعية المطلوبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فيما يخص العملية الانتخابية، وتشجع من جانب آخر على زيادة نسبة المشاركة السياسية من الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المشرف العام على المجلس إن هناك خطة عمل تنفيذية تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع تضمنت الخطة الإعلامية والتوعوية والتدريبية وإتاحة المطبوعات وبوسترات التوعية بلغة الإشارة وكذلك دمج مكون الإعاقة فى كل الأمور التوعوية التي تقدمها الهيئة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن المجلس سيقوم بدوره خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع كل الشركاء في كل محافظات الجمهورية لتأهيلهم وإعدادهم للعملية الانتخابية لزيادة جرعة العملية التوعوية المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتوفير المتابعين من الأشخاص ذوي الإعاقة للمرور على اللجان الانتخابية، و أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على إتاحة عدة وسائل للتواصل بينه وبين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخط الساخن للمجلس والذي يتم الإعلان عنه دوما وهو 16736 لتلقى الاستفسارات والاقتراحات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، كذلك التواصل الفوري والمباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات حال وجود أى عائق يحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة لحل الأمر بشكل سريع.